Igor Gräzin: Võrumaa rahva huvidest üle sõita ei tohi

Ühtpidi on Eesti asustus on väga hajus (umbes veerand sellest, mis mujal Euroopas) ning kohti, kus püssi paugutada ja sõjaväeõppusi pidada, rohkem kui küllalt. On ka lausa asustamata paiku, kus võib kõndida kilomeetreid, ilma et peale vihase metssea üldse mõnda elusolendit kohtaks. Aga siin on see konks, et need kohad on looduskaitse all ja nende rahu rikkuda kindlasti ei tohi.