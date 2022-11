Ettevõtlikud noored ⟩ Õpilasfirma tahab väikest tüdrukut aidata

Vanatalo sõnul jäävadki kunstiteoste alghinnad 0-20 euro vahele, olenevalt tööst ja kunstnikust. Seda ei taha noor õppur veel avaldada, kelle kunstitööd neil olemas on, sest las see jäädagi hetkel üllatuseks.

Aitavad Lastefondi kaudu Miinat

Lisaks viiele olemasolevale tööle on neil silm peal juba kuuel järgmisel kunstiteosel. Et inimesed jõuaksid RURI juurde, on kolmeliikmeline õpilasfirma teinud väga palju turundust. «Me oleme kirjutanud suunamudijatele, lauljatele, kirjanikele ja kunstnikele, et see info leviks. Kuna on ka jõulud on ka heategevuse aeg, siis paljud reageerivad,» on Vanatalo rõõmus. Kunstnikud, kes enda töid on oksjonile nõus olnud jagama, on pärit väga erinevatest Eesti nurkadest.

Kuigi noored teadsid, et soovivad oma õpilasfirmaga kedagi aidata, siis kohe alguses ei teadnud nad veel, kes see olla võiks. «Me mõtlesime, et käte kasutamine on elementaarne oskus. Ja siis me jõudsimegi sinnani, et võiks pühenduda kellelegi, kes on eakaaslaste arengust tagapool ja temal ei ole kahjuks seda jõudu kätes nii palju. Me leidsime Lastefondi abil Miina tutvustuse. Me lugesime tema teksti ja saime kohe aru, et Miina on laps, kellele RURI pühendub.»

Tüdruk vajab füsioteraapiat