Inglipuu toob jõulurõõmu 2000 lapsele

Kauplusekett korraldab kampaaniat koos Eesti Lasterikaste Perede Liiduga. Nii on kõrvuti omavalitsuste abiga kogutud laste soovidega kingisaajate hulgas ka ligi 544 suurperest pärit last. «Väga paljudes peredes on laste kingisoovid praktilist laadi – talveriided või -jalatsid, koolitarbed. Aga ka arendavad mänguasjad, kaisukarud, autod-nukud,» rääkis Eesti Lasterikaste Perede Liidu president Aage Õunap.