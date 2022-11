Sillapää lossile kulub veel pool miljonit

Ettevõtmise kogumaksumus on 572 019 eurot, millest toetusena eraldatakse 404 333 eurot ja valla omafinantseering on 167 686 eurot. Tööde lõpptähtaeg on 24. oktoober 2024. Tööde käigus restaureeritakse, renoveeritakse ja sisustatakse Räpinas asuva mõisahoone muuseumiruumid ja külaliskorter, et tõsta piirkonna atraktiivsust ja külastatavust.