Lasteaialaste õpetajate palgatõus kõigub vaekausil

Lasteaialastega töötamine on tänuväärne töö, kuid ka selles vallas tuleks palgaraha juurde leida. Foto on illustratiivne.

Kuigi riik tõstab järgmisest aastast kooliõpetajate palga alammäära ligi veerandi võrra, on lasteaiaõpetajate palgatõus küsimärgi all. Nimelt saavad nad palka omavalitsustelt, mille eelarved on aga niigi viimse piirini pingul.