Inimene sünnib maailma täiesti kainena ega vaja enda elushoidmiseks alkoholi. Miks inimene siis ikkagi vägijooke jooma hakkab?

Peaasjalikult samal põhjusel, miks ta ka igasuguseid muid asju hakkab tegema: teda õpetatakse seda tegema. Ta näeb seda täiskasvanute pealt ja see tekitab arusaamise, et see on norm ja teistmoodi käitumine on normist kõrvalekalle, mis vajaks mingit selgitust. Enamjaolt inimesed ei soovi olla teistsugused. Nad kardavad kogukonnast väljajäämist ja nii minnaksegi grupiga kaasa, tehes ka asju, mis on neile tegelikult kahjulikud.