Lüllemäe peatänavat valgustavad kiilid

Kiilid võtsid Lüllemäel koha sisse Karula kultuuriseltsi eestvõttel, algatust toetas Valga vald. Valgusdekoratsioonid valmistas Adamlights AS. Lisaks andsid oma panuse kohalikul külapäeval laadaloterii pileti ostnud inimesed. 2013. aastal kogunes sel moel 136 eurot, sel suvel lisandus 184 eurot. «See summa kulus kiilide paigaldustöödeks,» selgitas Kaas, kes on ka kultuuriseltsi juhatuse liige.

Ta tunnistas, et pärast dekoratsioonide paigaldamist on tulnud mõnelgi korral vastata küsimusele, miks kujutavad need just kiile. «Asume Karula rahvuspargi alal, kus palju järvi ja seetõttu ka palju kiile lendlemas. Nii valik just nendele langeski,» kergitas ta siinkohal saladuseloori.