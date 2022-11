Valkalased otsivad punkritele rakendust

Nüüd on käivitunud arutelu, kas punkreid saaks turistidele näitamiseks avada. Suurim mure on rajatiste ohutus. Kihelkonnaduuma esimehe Vents Armands Krauklise sõnul pole punkrite taastamiseks raha ette nähtud. «Oleme varem leidnud, et vaikselt võtame punkrid turistidele näitamiseks kasutusele, kuna huvi nõukogudeaegsete militaarobjektide vastu on suur nii siin kui kaugemal. Oleme mõningaid töid ka teinud, alustades puhastamisest ja elektrisüsteemi paigaldusest. Ostetud on taskulambid ja kiivrid. Lähitulevikus me sinna suuri summasid investeerida ei saa,» ütles Krauklis.