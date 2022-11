Taliujujad kujundasid vees kilgates arvu 104

Kaldal moodustatud inimkujund 104 liikus lumesajus, maskott-Pingviini muigel pilgu all kuuekraadisesse vette, et seal enam kui pooltteist minutit kümmelda. Külmakartlikumad pagesid aga käbedamini kaldale ja sealt edasi kuuma sauna. Lustlik ettevõtmine, kus oli lisaks kohalikele ja Läti esindajatele suplejaid Tartusse tulnud ukrainlaste seast ning Peruu ja Uganda päritolu noori mehi, peeti Läti lipu all.