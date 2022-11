Luhamaal alustasid tööd ka Ukraina piirivalvurid

PPA piirivalveosakonna juhi Egert Belitševi sõnul otsis PPA erinevaid võimalusi, kuidas Ukraina piirivalvureid meie idapiirile kaasata ning tal on hea meel, et see Frontexi toel ka teoks sai. «Meie piirivalvuritel ja neile abiks olevatel Frontexi ametnikel on idapiiril keeruline väljakutse, sest neil tuleb iga päev sadade inimeste seast eristada need, kes päriselt põgenevad sõja eest ning kel ei ole õigust Eestisse tulla. Ukraina piirivalvurid saavad aidata meid teadmiste ja infoga, mille kontrollimine on seni nõudnud suuremat pingutust ja seetõttu ka enam aega,» ütles Belitšev.