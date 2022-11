Võru vald tunnustas oma aasta sädeinimesi

Aasta kultuurielu kirgastaja – Piret Kahre

Piret Kahre on Lasva sõprade seltsi asutajaliikmena alati mõelnud kogukonna heaolu peale ning püüdnud välja mõelda uudseid ettevõtmisi, mis pakuks tegevust erinevatele huvigruppidele.

Alates 2021. aasta detsembrist on Piret Kahre kokku kutsunud ja elus hoidnud Lasva OTTi. See on väike külaturg, mis toimub iga kuu teise kolmapäeva õhtul Lasva rahvamaja parklas, kus kohalikud väiketootjad saavad oma toodangut pakkuda otse tarbijale. Piret on võtnud ühendust Lasva piirkonna väiketootjatega ja kutsunud neid oma toodangut müüma. Ta on jaganud igal kuul infot Lasva sõprade seltsi Facebooki lehel, kutsudes kohale nii müüjaid kui ostjaid. Samuti on Piret Kahre küsinud nõu mittetulundusühingult Eesti OTT. Piret Kahre väärib tunnustust uue idee juurutamise eest.

Aasta kultuurielu kirgastaja nominentideks olid Kristi Valk ja Rain Kivilo.

Aasta kultuuri toetaja – MTÜ Orava Jahtkond

Mittetulundusühing Orava Jahtkond on pikaajaliselt panustanud Orava piirkonna kultuuriellu. Piirkonnapäevadel ja jaanipidudel on just nemad need, kes tulevad, panevad üles oma telgi ja pakuvad rahvale maitsvalt valmistatud jahisaaki. Pakutav toit on tasuta, kuid soovi korral on võimalus nende tegevust toetada vaba annetusega.