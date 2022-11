Antsla tunnustas tublimaid noorsootöö tegijaid

Tunnustusüritus on oluline, et kõik aktiivsed ja toredad noored, nende juhendajad ning nende teod tunnustatud saaksid. Sellel aastal jagati tunnustatavad seitsmesse kategooriasse: hea klassikaaslane, silmapaistev kooli esindaja, tegus noor, silmapaistev talent, hea juhendaja, noorte sõber ja aasta tegu noorsootöös.

Hea klassikaaslane Karl-Sander on klassikaaslane, kes tuleb kooli alati rõõmsalt ning tervitab igal hommikul kõiki õpetajaid ja klassikaaslasi. Karl-Sander on klassis see, kelle juurde minnakse nõu küsima, kui ei saada millestki aru ning ta on alati valmis teemasid väga põhjalikult lahti seletama.