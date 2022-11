Obinitsa pered alustasid naabrivalvega

Moodustatud Obinitsa naabrivalve peamine eesmärk on saavutada oma külas parem heakord ja turvalisus, teatas Setomaa vallavalitsus. Kuigi Setomaa vald asub Eesti-Vene piirialal ning on politsei ja piirivalve suurema tähelepanu all, on siiski oluline, et ka kohalik kogukond organiseerub ning tegutseb ühiselt oma kodukoha turvalisuse nimel.