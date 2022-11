VIDEOLUGU ⟩ Küpse kunsti läbikulg Kursi koolkonna näitel

«Kursi koolkonna põhiline läbiv teema on inimene ja nali, grotesk, väike vimka viskamine – see on aastakümneid olnud Kursi koolkonna ühine nimetaja,» rääkis rühmituse asutajaliige ja näituse kuraator Ilmar Kruusamäe.

«Samas on üks ühine nimetaja nende aastatega ka professionaalsus,» jätkas ta. «Kes veidigi on kunstiga tegelenud, kas või kaks-kolm, viis aastat õppinud kunsti, peaks endale aru andma, et ega viie aastaga kunstnikuks saa, ei saa ka kümne aastaga. Professionaalsus tuleb arenguga ja mitte ainult käelise arenguga, mida võidakse õpetada juba 5. klassi õpilasele, aga küpsemisega läbi nende ühiskondade, mis meil on olnud.»