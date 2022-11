Loodusrahvas kogub allkirju Nursipalu polügooni laiendamise vastu

«Petitsiooni peamine eesmärk on teadvustada avalikkusele probleemi olemasolu,» märkis algatuse üks vedajaid, Antsla vallavolikogu liige Kaspar Kurve (Rohelised). «Lisaks hoomamatule kahjule, mida harjutusväljaku laiendamine tekitab neile 21 perekonnale, kes on sunnitud oma kodud jätma, on selge, et see plaan avaldab negatiivset mõju tervele Võrumaale.»