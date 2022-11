Surnukirstude hinnatõus tekitab Pihkvas pahameelt

Võrreldes aasta algusega on kirstude hinnad tõusnud kolmandiku võrra. Tublisti on kallinenud isegi kõige odavamad kirstud, mis mõnikord kandjate käes surnu raskuse all ära lagunevad, kirjutas Pskovskaja Lenta Novostei. Hauakivid on samal ajal aga kallinenud isegi kaks korda.