Alkoholi viimine Eestist Soome kasvab

«Soomes on maksud alkoholile palju kõrgemad ja kui on tulemas suurem sündmus, siis sõidetakse siia endiselt eraldi ostureisidele. Peamiselt soetatakse kaasa õlut ja longerot, aga ka kanget alkoholi ja sigarette,» loetles Lauring pressiteates.

Ta märkis, et eraisikutele üldiselt ei ole Eestist Soome alkoholi viimisel olulisi piiranguid, kui kaup on mõeldud isiklikuks tarbeks ja mitte edasimüügiks. «Näiteks võib tuua korraga kaasa kuni 90 liitrit veini, 110 liitrit õlut ja kuni 10 liitrit kanget alkoholi ja seetõttu lahkutakse ikka suurte kärudega,» ütles Lauring.

Kuigi mõned kaubad ja ka poed on poeketi juhi sõnul tõesti Eestis viimase poole aastaga eriti kalliks läinud, on siin keskmiselt ikkagi soodsam. «Erinevus on pigem soomlaste kasuks rõivaste ja tehnika allahindluste puhul, mis üle lahe on siinsest pigem suuremad,» rääkis Lauring.