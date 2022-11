Metssiga vajus läbi õhukese jää

26. novembril kell 11.57 teatati, et Antsla vallas Säre küla paisjärves on läbi jää vajunud metssiga. Päästjate kohale saabumise ajaks oli läbi õhukese jää vajunud siga uppunud.

Kell 14.03 käisid päästjad Rõuge vallas Ruusmäe küla järvelt ära kutsumas kolme lätlasest kalameest. Neile selgitati, et Eestis kehtib üleriiklik jääle mineku keeld, sest jää on inimese kandmiseks veel ohtlikult õhuke. Lätlased pakkisid asjad kokku ja sõitsid kodupoole.

Kell 12.37 kutsuti Antslas Nässmõisa järvelt ära jääle mineku keeldu rikkuv kalamees. Päästjad hoiatavad, et jääolud on väga muutlikud ning veekogu mõnes kohas kandev jää on mujal ohtlikult õhuke.