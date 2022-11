Selgusid aasta kaitseliitlane ja naiskodukaitsja Põlvamaal

Suhteliselt lühikese kaitseliidu Põlva malevasse kuulumise ajaga (seitse aastat) on kapral Jaano Mägi saavutanud palju. Sellele viitavad ilmekalt kas või viimatise kahe aasta osalus- ja aktiivsustunnid, mida mullu oli 297 ning on praeguseks kogunenud 303.

Sel aastal korraldas Jaano Mägi ühismeedias värbamiskampaania, mille tarbeks võeti üles hulk videoklippe aktiivsete Põlva maleva liikmetega. Lisaks kampaaniale on mees ka ise aktiivselt värvanud uusi liikmeid oma rühma.

Mägi jaoks on oluline, et Põlva malev oleks nii-öelda pildil - lisaks aktiivsele värbamisele seisab ta hea selle eest, et kõik tegemised saaksid kajastatud nii ühis- kui ka tavameedias.