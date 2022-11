Kultuurirahvas peaks oma hääle kõlama panema

Veel paar päeva saavad osaleda Lõuna-Eesti kultuurivaldkonna tegijaid osaleda Tartu linna ja SA Tartu 2024 korraldatavas kultuuriarengu suuruuringus. Võimalik on anda tagasisidet enda töö ja tegemiste kohta, uuringu eesmärk on saada ülevaade kultuurisektori praegusest olukorrast. Tegemist on järjekorras kolmanda sarnase küsitlusega, eelmised viidi läbi 2018. ja 2020. aastal.