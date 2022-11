Merry Aart: tõeline Rail Baltic läheb Lõuna-Eesti kaudu

Jüri Ratas peaministrina loobus 2017. aastal Euroopa Liidu (EL) rahalisest toest LNG terminali ehitamiseks Paldiskisse, et Leedu peaminister soostuks allkirjastama kolme riigi kokkulepet RB rajamiseks. Praeguseks valminud LNG terminal ehitati eraettevõtluse korras, kuid ilma ELi toeta. Kui riik selle 38 miljoni euroga kinni maksab, on see Eesti maksumaksja ainupanus.