Kanistriga Venemaalt bensiini toomine keelatakse

Alates veebruarist on eraisikutel keelatud importida ja üle anda naftatooteid, kui need on pärit Venemaalt ning keelatud kaupade loetelu hõlmab ka mootorsõidukis tarbimiseks kasutatavat kütust.

Euroopa Liitu võib reisija siseneda Venemaalt ostetud kütusega vaid siis, kui see on vajalik reisi lõpule viimiseks. See tähendab, et reisijal on õigus Venemaalt EL-i importida vaid seda kütust, mis on sõiduki standardpaagis ja ette nähtud samas sõidukis kasutamiseks.

Keelatud on tuua kütust, mis on Venemaalt kaasa ostetud kanistriga ning vastav keeld kehtib ühetaoliselt Venemaalt nii Eestisse, Lätti, Leetu kui ka Soome sisenedes.

«Eestis on Venemaalt pärit naftatoodete impordi keeld toodud ettepoole kui mujal Euroopas – juriidilised isikud ei tohi Venemaalt naftal põhinevaid kütuseid ja õlisid Eestisse tuua juba alates 5. detsembrist“ ütles maksu- ja tolliameti ühiskonnakaitse valdkonna juht Valeri Rauam.

Eelkõige puudutab 5. detsembri tähtaeg Rauam sõnul ettevõtteid ning see on oluline meede Ukraina toetamiseks läbi Venemaa sissetulekuallikate piiramise. «Eraisikutele on aga oluline meelde jätta, et reisijatele keelatakse kütuse vedu Venemaalt alates järgmise aasta 5. veebruarist,» lisas ta.

MTA juhib tähelepanu, et kehtivad ka eraisikutele alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduses ja käibemaksuseaduses toodud piirangud kütuse maksuvabale importimisele.