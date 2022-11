Suuremad ettevõtted võivad saada elektritoetust

«Toetuse eesmärk on toetada ettevõtja investeeringuid energiaallika vahetamiseks või salvestustehnoloogiate soetamiseks. Meetme eelarve on kokku 20 miljonit eurot. Täpsemad tingimused on veel välja töötamisel. Meede võiks rakenduda esimesel võimalusel, kui Euroopa Komisjon on kiitnud heaks taastekava vastava muudatuse, millest toetust finantseeritakse,» märkis Järvan eelmisel nädalal vastuses Eesti Kaubandus-Tööstuskojale.

Teise meetmena ettevõtete toetamiseks tõi minister välja, et suuremahuliste investeeringute toetamiseks, kaasa arvatud rohepöörde kiirendamiseks või energiajulgeoleku tagamiseks, on ministeerium esitanud Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse (EIS) laenukäenduse suurendamiseks järgmise aasta riigieelarve raames finantstehingu taotluse, eesmärgiga tõsta oluliselt EIS-i laenukäenduse sihtfondi mahtu ja seeläbi märgatavalt tänase laenukäenduse piirsummat.

«Tegevuse eesmärgiks on see, et riik tuleks eriti rohepöörde, energiajulgeoleku, regionaalse tähtsusega või teadmusmahukate investeeringute raames vajadusel ettevõtjatele appi, näiteks kui pangad ei ole tehnoloogia uudsuse vaatest valmis veel kogu riski võtma. Toote eesmärk on panna niigi raskes olukorras teatud osas suuremahulistele projektidele riigi poolt ka õlg alla. Plaan on suurendada laenukäenduse sihtfondi mahtu järgmise aasta esimese kvartali jooksul,» selgitas Järvan.