Haanja lasketiir jäi enne suurvõistlust rahasüstita

Järgmise aasta veebruaris soovib MTÜ Spordiühing Võru Biathlon koostöös partneritega läbi viia IBU (rahvusvaheline laskesuusatamise liit) juunioride karikaetapi, kus osaleks 230 sportlast 30 riigist. Lisaks on võistlustega seotud umbes 150 inimest abipersonalina ja 110 vabatahtlikku.

«Võistlus on suur väljakutse meie piirkonna organisatsioonidele ja vabatahtlikele. Selleks, et see edukalt läbi viia, pöördume meie erinevate organisatsioonide ja ettevõtete poole palvega toetada võimaluste piires IBU karikaetapi korraldamist Haanjas,» kirjutas IBU Junior Cup Haanja OC president Juri Gotmans kultuuriministeeriumile. «Suursündmuse toetamine aitab kaasa spordiala populariseerimisele ja traditsioonide jätkamisele piirkonnas. Sündmus elavdab Võrumaa majandustegevust. Osalejad ööbivad Võrumaa ja Võru linna majutusasutustes.»