Volikogu kehtestas Setomaa valla üldplaneeringu

Üldplaneeringus on ühtlustatud haldusreformi käigus ühinenud omavalitsuste üldplaneeringute maakasutus- ja ehitustingimused. Samuti viidi läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine.

«Tegemist on väga olulise ja vajaliku arengudokumendiga, mis määrab valla maakasutuse,» rõhutas vallavanem Raul Kudre.

«Pean oluliseks, et kehtestatud üldplaneeringuga on näiteks planeeritud Obinitsa tööstusala arendamine ja kogu valla ulatuses ära hinnatud miljööväärtuslikud alad. Eks igasugused piirangud võivad tekitada vastuseisu, kuid samas on väga oluline, et suudaksime säilitada Setomaa küla­arhitektuuri eripära. Miljööväärtuste hoidmiseks on vallas olemas ka vastav toetusmeede,» ütles vallajuht.

Ta nentis, et protsess on olnud pikk ja keerukas, väga paljude kooskõlastuste, avalikustamiste, kokkulepete ja vaidlustega. «Kogu seda protsessi on suurepäraselt juhtinud meie majandus- ja arendusosakonna juhataja Erika Joonas,» tunnustas Kudre.

Volikogu esimehe Urmas Sarja sõnul peab ta üheks oluliseks väärtuseks seda, et ehitusjooned veekogude ääres on oluliselt täpsustunud ja saanud üheselt selgeks. «Kohati on ehituskeeluala oluliselt vähendatud ja paljud vee äärde ehitamised saanud ühese ja lihtsa lahenduse. Loodan, et Setomaa vald areneb nüüd nii kiirelt, et kehtestatud üldplaneering jääb kitsaks ning mõne aasta pärast peaksime algatama juba uue üldplaneeringu koostamise,» lisas Sarja.