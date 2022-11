Maksuvaba miinimum kerkib 654 eurole

«Maksuvaba tulu tõus jätab kõige madalama sissetulekuga inimestele aastas 370 eurot rohkem kätte ja on abiks kõigile, kelle palk jääb alla 1200 euro,» ütles sotsiaaldemokraatide nimel sõna võtnud Reili Rand. «Aga tunnistagem, et see samm ei paku hüperinflatsiooni tingimustes piisavalt kaitset ega aita tuhandeid töötajaid välja palgavaesusest. Valusate hinnatõusude eest kaitseb inimesi kõrgem palk koos maksuvaba miinimumi jätkuva suurendamisega. Seda teed tuleb nüüd edasi minna.»