Tomi Saluveer: ebakindel aeg ostlejaid ei pidurda

Ostlejatel on musta reede sarnaste kampaaniate käigus aga sageli endal mustad klapid peas. Kauplejad on ärimehed, kes võivad hindu tõsta ja langetada oma meelevalla järgi. Nii tekitatakse ostuhulluses inimestele illusioon, et neil on võimalik asju soetada meeletu allahindlusega, kuigi mõnegi toote puhul on eelnevalt tehtud nii-öelda üleshindlus. Hindu tuleks seega jälgida ka enne soodusmüüke.