Peep Leppik: meie julgeolek algab eelkõige mõtlemisest

Sama lihtsalt oleme hinnanud Eesti olukorda 1939.–1940. aastal: miks me ei hakanud vastu nagu Soome… Me ei anna endale aru, et Eesti ja Soome olukord oli toona täiesti erinev ja seetõttu ka Pätsi-Laidoneri otsus ainuõige – tagantjärele tarkusenagi! Vähe on meil vahetult õppida isegi praegusest sõjast Ukrainas.