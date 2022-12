Nädalaga lisandus 2241 koroonaviiruse juhtu

Arvestades COVID-19 haigestumise suurenemist vanemaealiste hulgas, võib terviseameti hinnangul oodata järgnevatel nädalatel hospitaliseerimiste kasvu. Registreeritud COVID-19 juhtude arv püsib stabiilsel tasemel, nakatumiskordaja R-i dünaamika viitab pigem kasvutendentsile. COVID-19 haigestumus on suurenenud eakate seas. Hoolekandeasutustes registreeritud kollete arv on võrreldes eelmise nädalaga jäänud samale tasemele.

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse andmetel on hooaja algusest gripi tõttu haiglasse toimetatud 16 inimest, 37,5 protsenti hospitaliseerimist vajanud patsientidest on olnud üle 65-aastased.

Registreeritud andmete põhjal hindas terviseamet gripi haigestumuse intensiivsust veel madalaks, kuid laboratoorselt kinnitatud proovide arv on hakanud kasvama. Laboratoorselt kinnitatud gripijuhud on registreeritud Harjumaal, Ida-Virumaal, Jõgevamaal, Pärnumaal, Raplamaal, Tartumaal, Valgamaal, Viljandimaal ja Võrumaal. Viiruse levik on muutunud püsivaks Harjumaal, Tartumaal ja Võrumaal, kuid riigis tervikuna on viiruselevik veel piiratud.