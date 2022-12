November kujunes paljude aastate keskmisest veidi soojemaks

Eesti keskmine õhutemperatuur oli novembris 2,8 kraadi, mis on 0,7 kraadi võrra normist kõrgem. Õhutemperatuuri maksimumiks registreeriti 14,9 kraadi 12. novembril Heltermaal ning miinimumiks -10,3 kraadi 20. novembril Jõgeval.

Novembri esimene dekaadi oli eriliselt soe. Eesti keskmine õhutemperatuur oli dekaadi keskmisena 7,5 kraadi, samas kui norm on 3,6 kraadi. Arvestatuna 1922. aastast on novembri esimene kolmandik veel soojem olnud vaid kahel aastal – 1957, 2020. Sama soe on november olnud ka 1967. aastal.