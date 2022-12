Aktiivsus tõi Võrumaa neiule keskkonnanoore tiitli

Emma Sofia on hooliv, tegus, loominguline, vastutustundlik noor, kes suudab teha suuri tegusid. Võru valla neiu tegutseb lähtuvalt oma väärtushinnangutest, seistes loomade ja looduse eest. Ta otsib pidevalt, kuidas panustada parema tuleviku loomisse ning korraldab selleks mitmesuguseid üritusi.

Toiduvalikute mõju kliimale on juhtinud Emmat ka edasistes tegevustes. Näiteks olid valminud infostendid väljas Pärnu noorte arvamusfestivalil. Samuti käib tüdruk koolides rääkimas toidutootmise mõjust kliimamuutustele. Lisaks valmis tema kaasabil sotsiaalmeediakampaania, kuidas kliimasõbralikult jõulupühi pidada.

Vabatahtlikuna panustab neiu noorteliikumise Fridays For Future ja MTÜ Loomus tegevustesse. Ta on üleilmse organisatsiooni Animal Hero Kids liige. Emma hoiab ka võro keelt. Augustis kuulutati Vastseliinas elav Emma Sofia Meri Võrumaa aasta nooreks.

«Väga levinud on mõttelaad «minust ei sõltu ju midagi. Samal ajal unustame, et kõik me kokku moodustamegi selle muutuseks vajaliku olulise massi,» rõhutas keskkonnaminister Madis Kallas neljapäeval peetud tunnustussündmusel. «Igaühe väike panus teeb kogu rahvastiku peale kokku hiiglasliku teene keskkonnale. Saame oma võimalustele ja rollile vastavalt seda panust anda: olla säästvad tarbijad, aktiivsed meelsuse näitajad või keskkonnategude tegijad.»