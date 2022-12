GALERII ⟩ Kontsert Valgas aitas varjupaigale raha koguda

Tänavune kontsert oli mitmes mõttes eriline. Esiteks oli sellel heategevuslik eesmärk: koguti raha Valga loomade varjupaiga heaks. Vastavasisulise koostööpakkumisega pöördus kooli poole varjupaiga vabatahtlik Kristi Põldvee ja gümnaasiumi huvijuhi Kristiina Maalapse sõnul oldi sellega kohe nõus. «Kontserdi eesmärk on ju midagi anda, südameid soojendada. Mõtlesime, et miks mitte laiendada seda jõulusoojuse jagamist ka loomadele.»

Kontserdiga samal ajal käis sealsamas maalimine. Valka kunstikooli õpetaja Elina Tederi (pildil vasakul) juhendamisel askeldasid noored kunstnikud nelja taiese kallal, mis kontserdi lõpus oksjonil maha müüdi. Tõsi, päris valmis need ei saanud. «Tööd valmivad lõplikult järgmise nädala jooksul, siis saavad need ka raamid ümber,» rääkis Maalaps. «Seejärel võetakse inimestega, kes need oksjonil omandasid, ühendust ja toimetatakse tööd nendeni.