Stuudio räägib unistustest

Stuudio Joy on piirilinna rahvale varemgi jõulurõõmu pakkunud.

Inimesed usuvad, et jõulud on imede aeg, mil täituvad unistused ja soovid. See muinasjutuline jõuluaeg ei ole läinud mööda ka Valga laulu- ja tantsustuudio Joy lastest ja täiskasvanutest.