Võru keele nädal tõi Põlva kooli värvikaid külalisi

Kuuendikel oli külas ka Elo Rahman, kes võitnud võrukeelsete uute laulude konkursi Peri raamatukogu juhataja Margit Õkva lauluga «Mõtõlus». Populaarsust on kogunud Youtube’is tema enda laul «Võtke mind kui inimest». Tund lõppes 1994. aasta Raadio 2 aastahitiga «Kõnõtraat», mille autor on Jan Rahman.

8. ja 9. klassidele käisid esinemas Kaido Kaha ja Toomas Ojasaar. Kaha on Põlvamaal tuntud muusik, õhtujuht ja ürituste korraldaja. Ta on andnud välja võrukeelsete juttude kogumiku «Ütekõrra om katõkõrra» ja oli oktoobris võru keele eestkõneleja ametis.

Ojasaart ja Kahat ühendab ansambel Kõhukesed, mis on rikastanud Eesti muusikamaastikku uhiuute võrukeelsete polkade ja reinlenderitega. Mõlemad mehed on kasvanud üles võrukeelses peres ning tõdevad, et see keelekeskkond on nende vaimsust ja tööd palju mõjutanud. Nad soovitasid noortel võru keelt rohkem ja julgemalt ka sotsiaalmeedias kasutada.