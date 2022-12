Valgamaal leiab müügist nii mõisaid kui turismitalu

Otepää vallas on juba aastaid müügis Restu mõisahoone, mille hind on praegu 250 000 eurot. Mõisat on Eesti rahvusarhiivi andmetel esimest korda mainitud juba 1499. aastal, mil Cracht von der Lude müüs valduse Fromhold Tiesenhausenile. Järgnevate sajandite jooksul on mõisat korduvalt müüdud. Viimati tegutses mõisahäärberis Restu kool.