Valgamaa kulbikuningas hakkab kodulinnas kõrtsmikuks

Tõrvast pärit Randel Malm on endiselt veel peakokk Tartu restoranis Fii, kuid plaan on siiski uue aasta talvel kodulinnas kõrtsipidajaks hakata.

Randel Malm (30) on Tõrvast pärit peakokk, kes plaanib varsti kodulinnas kõrtsi avada. Ta on läbi ja lõhki toidufänn, kes ei kujutaks end üheski teises ametis ette, ent ometi ei ole see olnud päris kivisse raiutud teekond. Nüüd on aga söögitegemine osa tema identiteedist.