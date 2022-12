Tänavu Põlvamaa ettevõtluse edendaja tiitli saanud OÜ Kinnistu Haldus juhatuse liikmel Rene Kintsiraual on oluline roll selles, et sotsialismiaegne elamumajandus näeb Põlvas nüüd välja sama kena kui maailma kaunimates väikelinnades. Küll aga on keeruline olnud kortermajade püsiasukatele selgeks teha, et renoveerimine toob kaasa nii kinnisvara väärtuse tõusu kui ka parema sisekliima ning et kulud ei tõusegi seejuures kosmosesse.