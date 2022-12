Merle Põlluveer, Põlva kunstikooli õpetaja

«Mind see muudatus otseselt ei puuduta, sest toon lapse hommikul siia lähedale kooli ja tulen talle pärast kooli järele. Mingi hetk tõesti avastasin, et autot ei tohi siia pikemaks ajaks jätta. Et parkimiskell nähtavale kohale asetada, sellega pole ma üldse kursis. Et nii väikeses kohas selline teema üldse tõusetus, paneb küll imestama.