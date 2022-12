Ränkel pidi laskma relva ümber teha

«Kaks päeva varem materjalikontrollis selgus, et pean relva ümber hakkama tegema, kuna püstilaskmise käetugi oli sentimeeter lubatust kõrgem. See tekitas juba eos ebakindlust ja muutis laskeasendit,» rääkis Ränkel.

Üldiselt mees aga vormi üle ei kurda. «Viimane kuu oli laskmises väga stabiilne ja hea tabavusprotsendiga, keskmiselt umbes 80%, mis kahjuks just enne võistlusi sai tagasilöögi. Suusasõit on lootustandev ja saab veel paremaks minna.»

Motivatsiooni annab mehele ka see, et enda sõnul on tema potentsiaal maailmakarika etapil veel realiseerimata.