Fix annab kolm aastalõpukontserti

«Andsime ka sel suvel paar kontserti ning uute lugude kogunemine on kestnud juba pikki aastaid. Nende salvestamine on siiski ühel või teisel põhjusel tegemata jäänud, see on lihtsalt nii töömahukas ettevõtmine. On vaja kokku saada ning proove teha,» sõnas Väino Land hiljuti raadios Elmar.

Land lisas, et uue muusika lüürika on palju mõjutust saanud päevakajalistest teemadest. «Tormamise aeg on meil hetkel käsil. On palju sündmusi – sõjad ja kõiksugu muud probleemid. Seega tekib mõtteid selles suunas, et peatage see masinavärk korraks nüüd kinni. Vaatame hetkeks ringi, mis meie ümber tegelikult toimumas,» märkis Land.