Tanel Laanmäe pani karjäärile punkti

Tõrvast pärit odaviskaja Tanel Laanmäe on juba mitu aastat tippspordist eemal olnud, kuid hellitas veel üsna hiljuti lootust sinna naasta. Nüüd on aga otsus tehtud: tippspordiga on kõik. Asi on sedavõrd ametlik, et hiljutisel kergejõustikuliidu aasta lõpu galal tänati Laanmäed panuse eest Eesti sporti.