Võru poliitik Anneli Ott kandideerib Tartus

Kahel viimasel riigikogu valimisel Võru-, Valga- ja Põlvamaa ringkonnas kandideerinud Ott ütles, et oli kandideerimisest loobumas, kuid tema meelt muutsid nii viimaste kuude arengud poliitmaastikul kui ka paljude sõprade tugev toetus ja vestlus erakonna esimehe Jüri Ratasega.

«See, mis hetkel toimub ja mida teeb konkreetselt valitsus, ei ole minu jaoks aktsepteeritav ning soovin anda oma panuse inimestest hoolivama poliitika nimel,» sõnas Ott, viidates nii koalitsiooni poliitilisele kultuurile, valitsuse katuserahadele kui ka Nursipalu harjutusväljaku laiendamisele, kus valitsuse esindajate plaan hävitaks Võrumaa väärtuslikkuse.

Ott lisas, et kahtlemata jääb ta ka edaspidi seisma Kagu-Eesti probleemide eest, kuid kandideerib sel korral ülikoolilinnas ja tulevases kultuuripealinnas Tartus, et toetada erakonna nimekirja.

«Ühelt poolt soovin väga, et Keskerakonnal läheks valimistel hästi, sest leian, et erakonda on järgmises valitsuses väga vaja. Teisalt näen, et endise ministrina saan ja oskan kaasa rääkida Tartu ja tegelikult kogu Lõuna-Eesti arengule, murekohtadele ja võimalustele,» märkis Ott.

Ka keskerakonna esimees Jüri Ratas avaldas Oti kandideerimisotsuse üle heameelt.

«Reformierakonna juhtimisele on ainus tõsiseltvõetav alternatiiv keskerakond ning on positiivne, et Anneli Ott mitte ainult ei tõde riigis probleeme, vaid soovib neid ka lahendada ning isiklikult panustada,» rõhutas Ratas.

Ta lisas, et Anneli Otil on omavalitsusjuhina, parlamendiliikmena ning ministrina suur teadmistepagas, mida praegusel ajal läheb kahtlemata väga vaja.

«Erakond on seisnud mitmete oluliste põhimõtete eest regionaalpoliitikas ning hariduse-, spordi- ja kultuurivaldkonnas, kus Anneli Ott on olnud muutuste eestvedajaks. Usun, et mitmed olulised tööd saavad olema veel ees,» ütles Ratas.