Krootuse külas põlenud majas said eakad inimesed põletushaavu

Arvi Uustalu Lõuna päästekeskusest andis teada, et tulekahjus said viga eakas mees ja naine, kel vanust ligikaudu 80 eluaastat. «Kahekordses puithoones on olukord hetkel lokaliseeritud, päästjad avavad vaheseinu ja lagesid,» sõnas Uustalu ning lisas, et vanem elumaja oli soojustatud saepuruga.