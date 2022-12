Põlva Serviti kaotas eurosarja 3. ringi avakohtumises

Serviti alustas julgelt ja avas mänguskoori, millele vastane ka kohe vastas, ent sellele järgnes seeria tehnilistest vigadest, millega mõlemad meeskonnad patustasid. Servitil hoidis käe pulsi peal puuriluku Eston Varuski tõrjed. 10 minutit oli möödunud ning seisuks oli 3:5 võõrustajavõistkonna kasuks.

Üheksandast mänguminutist alates väravapõua all kannatanud Serviti sai neljanda värava kirja mängu 12. minutil, kui Jürgen Rooba Runari väravavõrku sahistas. Muidu kaheväravalises kaotusseisus olnud Serviti teenis 16. minutil kaheminutilise karistuse, mis raskendas olukorda ja aitas norrakatel neljaga ette minna.

10 minutit enne poolaega rääkisid numbrid tablool põlvakate kahjuks – seisuks oli 6:11. Kuid 26. minutiks oli Serviti suutnud mängupilti rohkem enda järgi kavandada, kui skooriks oli 12:14. Poolajaks oli seis siiski taandunud neljaväravalise vahemaa peale ja nii pidi Serviti tunnistama vastase 14:18 paremust.

Teine pool kohtumisest algas tormilise kiirusega, kui vastane tegi neljaväravalise spurdi Serviti ühe tabamuse vastu. Norrakad ei plaaninudki tempot aeglasemaks võtta ning seda näitas ka skoor: 40. mänguminutiks oli seis 17:29. Erilist muutust ei suutnud Serviti mängumehed välja võluda, sest vastasmeeskond demonstreeris oma jõulisust ja ei lasknud Servitit lähemale kui 10 väravat. Sellest tulenevalt ka lõppresultaat 30:41.

Põlva resultatiivseimaks tuli Jürgen Rooba kuue väravaga. Viis väravat viskasid Henri Sillaste ja Alfred Timmo, kes valiti ka Serviti parimaks mängumeheks. Neli väravat sai kirja Andris Celminš.

«Esimesel poolajal tegime hea esituse, kuigi mängu alguses olid mõlemal poolel võtmerollides just väravavahid. Nemad tõid väga palju kindlaid olukordi võistkondade kasuks ära. Poolaja keskel suutsime jalad alla saada, oma tegevusega vahet suuremaks ei lasknud ja saime vahemaa miinus kahe värava peale. Mäng oli esimesel poolel hea, tempo oli hea, realiseerimisega olime vaid natukene hädas,» rääkis Serviti peatreener Kalmer Musting. «Teise poolaja esimesed kuus minutit olid meie jaoks katastroof – jäime 1:9 rongi alla, mis määras kogu mängu. Läks halvasti, sest me ei suutnud nende tempot pidada, kuigi sai toonitatud, et teise poolaja algus on oluline.»

Korduskohtumine leiab aset 10. detsembril kell 17 Põlvas Mesikäpa hallis.