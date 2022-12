Tõrva sotsiaalosakonna etteotsa asus kogemustega juht

Tema südamesooviks juhina on jõuda kogukonnale lähemale ja olla heaks partneriks. «Uuel ametikohal soovin luua parendatud süsteemi valdkonna toimimisel, kättesaadavamad teenused ja info elanikele, tegeleda ennetustöö ning kaasava hariduse juurutamisega meie kogukonnas. Meie väärtus on meie oma inimesed,» rääkis Luht-Krimberg. «Pealinnast tagasi kolides oma kodukohta teadsin kohe, et soovin kodu lähedal asuvat tööd ning sellepärast sai ka Tõrva esimeseks eelistuseks.»