Toompeal avati Võru maakonna jõulueelne näitusmüük

Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots ütles, et see on hea võimalus näidata, kui ainulaadne on Võru maakond ning tutvustada maakonna toidutootjaid ja käsitöölisi.

Esmaspäeval aset leidnud näitusmüügi avamisel ütles tervitussõnad riigikogu esimees Jüri Ratas. «Ilma teieta siia majja need jõulud ei tule ka,» sõnas Ratas Võrumaa meistritele. Lisaks tänas ta maakonda erilise tava pikaajalise hoidmise eest.