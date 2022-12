Põlva noorpere elas üle ehmatava kogemuse

Kristina (26) ja Aulis (29) on näinud aastaid vaeva, et ehitada Põlva maakonnas Kanepi vallas üles oma esimene kodu – Järve talu.

«Siinsamas oli ka minu sünnikodu. Kuna teised pereliikmed kolisid välismaale, jäi koht mulle. Otsustasime siis Aulisega siia enda kodu rajada,» selgitas Kristina. Nüüdseks on paar juba viis aastat innukalt ehitanud ning unistuste kodu peaaegu valmis. Selle kaitsmiseks soetati kolm aastat tagasi nutikas suitsu- ja vingugaasiandur Nublu. See on päästnud pere kõige hullemast lausa kahel korral.

Esimese teavituse said nad juba paari kuu jooksul pärast seadme paigaldust. Nimelt kütsid nad oma kodu vana ja väsinud ahju ning mõne aja pärast märkas Kristina, et tema telefoni oli saabunud sõnum, et andur tuvastas toas madala vingugaasitaseme ning tuleks tubasid tuulutada. «Ise ei osanud aimatagi, et vingugaas tuppa oli saanud – seda ei ole ju tunda. Ehmatas ära küll!»

Suitsu- ja vingugaasianduri nutikus ja kiire reageerimine on päästnud kõige hullemast ja lausa kahel korral.

Kuu hiljem, kui pere magama hakkas minema, andis seade häiret. «Esialgu olime segaduses, sest midagi ei tundunud valesti olevat. Me ei teadnud ka, kas andur nüüd vingugaasi tõttu tööle hakkas,» rääkis Kristina. Kiirelt tuli ka G4Silt kõne, kus öeldi, et toas on vingugaas. Soovitati taas tubasid tuulutada.

Hiljem tuli välja ka põhjus, miks vingugaas tuppa jõudis: ahjusiiber oli liiga vara kinni pandud.