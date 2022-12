Hiiesõbralikud teod said tunnustuse

Samas autasustati hiite kuvavõistluse võitjaid. Žürii tööd juhtinud tuntud fotograaf Arne Ader tõdes oma sõnavõtus, et pühakohti tähistavad sildid kipuvad pahatihti vaadet reostama. Niisugustest siltidest oli tänavu rohkesti võistlustöid. «Pühakohtade ja meie vahel on sildid. Nii kaotame aga sideme nende väega,» ütles Ader. Ta tegi ettepaneku, et tähistused võiksid olla mõõtmetelt tagasihoidlikumad ja püsivamast materjalist.

Kuvavõistluse võitja, Valgamaa juurtega Sven Začek sai lisaks veel viis auhinda. Tähelepanuväärne on, et auhinnatud fotod ei olnud tehtud selle võistluse tarvis. «Pühakohtade vägi on ilmselt mind enda poole tõmmanud,» arvas Začek.

Hiite Maja juhataja Ahto Kaasik meenutas, et umbes 15 aastat tagasi kaaluti igal aastal hiite vaenlase väljakuulutamist. Et aga need said ajakirjanduses nagunii tähelepanu, otsustati tegelda heaga: hakata tunnustama hiite sõpru.

Tänavu tunnustati hiiesõbralike tegude eest teiste hulgas Võrumaa Tamme-Lauri tamme väravate rajajaid. Organisatsioonidest said tunnustuse Seto instituut pühade allikate korrastamise eest ning Võro instituut hiite kuvavõistluse toetamise ja Vana-Võrumaa pühapaikade kalendri eest.

Lisaks metsakaitsjatele tunnustati ka lindude pesitsusrahu eest võitlejaid.

Sündmust juhtisid Ann ja Indrek Vainu. Meeleolu lõi ansambel Lüü-Türr, rahvas laulis kaasa. Kõigile tunnustatutele annetas 2017. aasta hiie sõber Eha Metsallik purgi metsast korjatud mett.

Tunnustusüritust toetas Kultuurkapital.

Esimene «Hiie väe» sündmus leidis aset 14 aastat tagasi, kahel viimasel aastal ei saanud seda korraldada koroonataudi pärast.