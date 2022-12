Järve allalaskmise plaan tekitab Taevaskoja kandi rahvas ärevust

Kõige otsekohesemalt ütles Maarja külas aset leidnud aruteluringis oma seisukoha välja koprauurijana tuntud Nikolai Laanetu: «Julmalt järgitakse eurodirektiivi, arutlemata, kas see on ökoloogiliselt arukas. Elektrijaama sulgemine on aga lausa rahvavaenulik tegevus, arvestades praegust seisu elektrienergiaga.»