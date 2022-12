Põlvamaa lühiuudised

Põlvamaa ettevõtja pälvis üleriigilise tunnustuse

Muinsuskaitseamet kuulutas välja aasta­auhindade laureaadid 17 kategoorias. Tunnustati tänavu kõige silmapaistvamaid restaureerimis- ja ehitustöid, inimesi, avastusi ja tegusid. Laureaat kategoorias «Hästi taastatud või restaureeritud detail või hoone osa muinsuskaitsealal» on põlvalane Meelis Maidla osaühingust Restaureerimismeister.

Margot Suur võttis vastu muusikahariduse edendaja tiitli

Riho Pätsi koolimuusika fond tunnustas reedel muusikahariduse edendajaid. Laureaatide seas on ka Räpina ja Põlva muusikakooli vokaalpedagoog Margot Suur.

Margot Suur on Räpina ja Põlva muusikakooli vokaalpedagoog. Riho Pätsi koolimuusika fondi juhatuse liikme Kristi Kiilu sõnul toovad Margot Suure kolleegid esile tema läbimõeldud ja süsteemseid tunde ning huvitavaid kontserte.

«Suurt tööd on mitmesuguste aunimetuste ja preemiatega korduvalt tunnustanud ka kohalik omavalitsus. Lisaks võtab Margot oma õpilastega pidevalt osa lauluvõistlustest ning tema õpilased on saavutanud lugematul hulgal auhinnalisi kohti nii kodu- kui ka välismaistel konkurssidel,» rääkis Kiilu. LEPM

Põlva haiglas saab vaktsineerida mitme tõve vastu

Seose gripiviiruse laialdase levikuga on esmaspäeviti ja reedeti Põlva haigla vaktsineerimiskabinetis võimalik lisaks koroonale vaktsineerida ka gripi vastu. Meedikud soovitavad kindlasti vaktsineerima tulla krooniliste haigustega inimestel ja vanusegrupil 60+.

Loomemajas tuleb kriisikoolitus

Uuringud näitavad, et kortermajade elanikud on kõige haavatavam inimeste grupp ulatuslike elektri-, kütte-, vee- ja sidekatkestuste korral. Korteriühistutel on väga suur, aga seni piisavalt kasutamata potentsiaal kriisivalmiduse parandamisel, mistõttu päästeamet koos Räpina vallavalitsuse ja Eesti Korteriühistute Liiduga korraldab täna õhtul Räpina Loomemajas kriisiteemalise teabepäeva korteriühistute juhatustele ja haldus­ettevõtetele.